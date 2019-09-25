حدث تاريخي .. أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى المحطة الدولية

أبوظبي(صدى):

يستعد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، اليوم الأربعاء، للإنطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، كأول إماراتي يصل إلى الفضاء.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسم يحمل عنوان «طموح زايد يعانق الفضاء» بالإضافة إلى وسم «أول رائد فضاء إماراتي»؛ احتفالًا بهذا الحدث التاريخي.

وأعلنت الإمارات في ديسمبر 2017، بدء التسجيل الإلكتروني لبرنامج «الإمارات لرواد الفضاء» لكل من يجد في نفسه الكفاءة والجدارة كي يكون أول رائد فضاء إماراتي.