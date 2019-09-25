شعراء رفحاء يتغنون في حب الوطن في حفل الثقافة والفنون برفحاء

رافع فريح(صدى):

نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع بلدية رفحاء أمسية شعرية في حب الوطن باليوم الوطني السعودي ٨٩ في مركز الاحتفالات برفحاء أحياها الشاعران المبدعان الشاعر عقاب الربع والشاعر سعد مطلق العنزي وأدار الأمسية الأستاذ بدر السوقي وتأتي الأمسية ضمن احتفالات الجمعية باليوم الوطني ٨٩ .

وسطر فرسان الأمسية أروع الكلمات في حب الوطن والولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة حفظهم الله في ليله من ليالي الشعر والوطن ، قصائد تفاعل معها الحضور .

وفي ختام الأمسية سلم رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الورده الشاعران وعريف الأمسية والرعاة الدروع التذكارية .