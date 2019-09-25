مستشفى قوى الأمن بالرياض ينظم احتفالية باليوم الوطني الـ89

سعيد العجل(صدى):

نظم برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض ممثلًا بإدارة العلاقات والشؤون الإعلامية صباح الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م، عددًا من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ89، وذلك بحضور مدير عام البرنامج العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، وتواجد عدد كبير من مسؤولي ومنسوبي المستشفى والمراجعين.

وشملت الفعاليات زيارة العميد الداود لجناح الأطفال المنومين بالمستشفى وتقديم عدد من الهدايا الخاصة لهم بهذه المناسبة، وذلك بمشاركة إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إضافة إلى إقامة عددٍ من الأركان داخل المستشفى تحمل الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ89 “همة حتى القمة” .

وتضمنت الأركان المقامة تقديم عرض مرئي بتقنية “الهيلوغرام” يحكي قصة توحيد المملكة على يد المؤوسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه-، إضافة إلى لوحة جدارية تحمل عبارة “أحب السعودية” وأخرى خصصت لمشاركة الحضور في التعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية، فضلًا عن عدد من الأركان التي تم خلالها توزيع الهدايا للزوار والمرجعين ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية.

ويهدف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض من إقامة هذه الفعالية، إلى تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن الغالي، و تفعيل دوره الاجتماعي وتعميق روح المواطنة في بلادنا المملكة العربية السعودية.