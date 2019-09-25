لعنة الإصابات تبعد ثلاث نجوم عن الشباب قبل مواجهة الإتحاد
على الرغم من استعدادات الشباب لمواجهة الإتحاد الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،إلا أن تدريبات الشباب شهدت غياب ثلاثة لاعبين دفعة واحدة .
وأكدت مصادر مقربة من الشباب أن اللاعبين أحمد شراحيلي وصوماليا وحسن معاذ غابوا بالفعل عن تدريبات أمس الثلاثاء بسبب إصابتهم .
ويعاني شراحيلي من تمزق –درجة ثالثة – وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي سيجعله يغيب خلال الفترة المقبلة .
كما غاب صوماليا لشعوره ببعض الآلام ، وتعرض حسن معاذ لشد في العضة ، ويعتقد أنهما لن يغيبا عن اللقاء المرتقب .
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