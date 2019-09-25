لعنة الإصابات تبعد ثلاث نجوم عن الشباب قبل مواجهة الإتحاد

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من استعدادات الشباب لمواجهة الإتحاد الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،إلا أن تدريبات الشباب شهدت غياب ثلاثة لاعبين دفعة واحدة .

وأكدت مصادر مقربة من الشباب أن اللاعبين أحمد شراحيلي وصوماليا وحسن معاذ غابوا بالفعل عن تدريبات أمس الثلاثاء بسبب إصابتهم .

ويعاني شراحيلي من تمزق –درجة ثالثة – وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي سيجعله يغيب خلال الفترة المقبلة .

كما غاب صوماليا لشعوره ببعض الآلام ، وتعرض حسن معاذ لشد في العضة ، ويعتقد أنهما لن يغيبا عن اللقاء المرتقب .