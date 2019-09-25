فيديو مرعب لشبح يخرج من مستشفى على مقعد متحرك !
كشفت كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات الهندية عن واقعة مثيرة للرعب لسير مقعد متحرك بدون تدخل أحد من إلى خارج المستشفى وكأنه يعلم هدفه جيداً .
وأظهرت كاميرات المراقبة الكرسي ساكن تماماً في زاوية بالمستشفى ثم تحرك فجأة وكأنه يعلم مقصده نحو الدرج وسار بثقة حتى خرج من المستشفى وسط ذهول رجال الأمن .
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإن بعض المتشككين قالوا أن الرياح حركت الكرسي ، بينما أكد آخرون أن المكان مغلق عن الرياح ولم تكن هناك رياح في تلك الليلة .
بينما فسر البعض ما حدث بأن الكرسي مسير على طريقة الطائرات المسيرة ، لكن إذا لم يكن ذلك الإحتمال حقيقي ، فلا مجال لتفسير ما حدث إلا بأنه شبح بالفعل .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52691 ] نشر منذ 12 دقيقة
يمكن جني معاق😐
abc[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 11 دقيقة
ما شاء الله شبح متطور