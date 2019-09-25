حيلة سريعة تبطئ نمو الشعر الزائد في المناطق الحساسة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ الفتيات والسيدات لحيل سريعة وسهلة لتقليل نمو الشعر الزائد في المناطق الحساسة ومنها شرب خلاصة النعناع فهو يحد من ارتفاع مستوى الأندروجين في الدم وهي الهرمونات التي تحفز ظهور الشعر.

ومن المفضل تناول شاي النعناع من دون سكر مرتين يومياً، وإضافة الصويا إلى الطعام، كما يمكن الاعتماد على حيل أخرى سهلة ومنها فرك منطقة الوبر بنصف حبة ليمون بعد إزالته مباشرة، لأنه يطهر هذه المنطقة ويحد من نمو الشعر الزائد عليها لوقت طويل نسبياً أيضاً.