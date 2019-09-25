روضة الفرقان بالرياض يقيم أياما مفتوحة تشمل مسابقات متنوعة

محمد السعران(صدى):

أقام مركز دار روضة الفرقان بحى العزيزيه بالرياض ايّام مفتوحه بالمجمع والروضة والجاليات شملت مسابقات متنوعة وسحب على دراجات وجوائز قيمة وفتح الألعاب المائيه والنطيطات المختلفة ومسابقة فى اجمل تغريده عن الوطن ورسم للأطفال عن المملكه.

وشهد ايضا المركز على يوم مفتوح فى روضة دار الفرقان حيث قدم الأطفال عرضا مسرحيا وأشعار فى حب الوطن وقد تحدث الشيخ حسين بن بريك ال مسعود عن ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود طيب الله سراه وما يشهده الوطن من إنجازات على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولى عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأن المملكة من عهد المؤسس ومن بعده أبنائه الملوك البررة الذين جعلوا شرع الله وشريعته دستورهم وحافظوا على دولة جعلوها فى مصاف الدول الكبرى بعزيمة وجهد وزرعوا حبهم فى قلوب شعبهم داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كيد الأعداء وأن يديم عليها وعلى ولاة الامر وشعبها الأمن والأمان والتقدم والرخاء وفى نهاية اليوم تم توزيع الجوائز والهدايا على الفائزين وتكريم بعض أبناء الحى.