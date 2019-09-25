” كراوي ” : نريد من مرضانا أن يكونوا أذكياء في تعاملهم مع المضادات الحيوية

رشيدة المطيري(صدى):

أكد د . مازن كراوي استشاري الأحياء الدقيقة قسم المختبر بمستشفى الحمادي بالرياض على ضرورة أن يكون المرضى أذكياء في استخدام المضادات الحيوية.

وأوضح ” كراوي ” أنه حتى 70 عاماً (ماقبل عصر المضادات الحيوية) كانت الأمراض المعدية أحد اكثر أسباب الوفاة انتشاراً قتلت الأوبئة أكثر بكثير مما قتلت أكثر الحروب شراسة وعدوانا وكانت أمراض )تعد الآن أمراً يسهل علاجه( كالالتهابات التنفسية، وحمى النفاس، والالتهابات المعوية أمراضاً قاتلة حتى عند أكثر الناس صحة وشبابا. شكل اكتشاف مركبات السلفا ( دوكماك 1935 ) أو اكتشاف ( فليمنغ ) للبنسلين 1929 والبدء باستخدامه لعلاج الأمراض المعدية ( فلوري1940 ) افتتاح عصر المضادات الحيوية وشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ العلوم والبشرية ساهمت في انقاذ حياة الملايين من البشر.

مضت الأعوام وزاد عدد المضادات الحيوية المكتشفة عن المئات, لكن لم تمض بضع سنين حتى بدأت الجراثيم تمتلك آليات دفاع ضد المضادت الحيوية, والآن وبعد مضي حوالي 70 عاما على اكتشاف هذه الأدوية بدأت منظمة الصحة العالمية بدق ناقوس الخطر معلنة أنه ربما بدأ عصر المضادات الحيوية بالزوال؟ لكن… كيف حدث هذا؟

المضادات الحيوية مركبات تنتجها كائنات دقيقة مختلفة وحيدة الخلية (جراثيم) ومتعددة الخلايا (فطور) تعيش في الطبيعة تسبب موت كائنات دقيقة أخرى تنافسها على موارد الغذاء. أول اكتشاف لها حدث صدفة حيث نسي اختصاصي الأحياء الدقيقة البريطاني (فليمنغ) طبق الزرع في مختبره وذهب في اجازة ليعود بعد بضعة أيام ويجد أن فطر البنسليوم قد نما وثبط نمو الجراثيم المحيطة به بعد ذلك تمكن العلماء من اكتشاف هذه الجراثيم المنتجة للمضادات الحيوية في التربة في العديد من الأماكن في العالم وعزلها وتنقيتها وانتاجهاً صناعياً واستخدامها كدواء، لكن هناك حقيقة لم تؤخذ بعين الاعتبار جديا في البدء وهي أن آليات المقاومة للمضادات الحيوية كانت أيضاً موجودة عند الجراثيم .

اكتشف المئات من المضادات الحيوية لكن الكثير منها اعتبر غير صالح للاستخدام البشري بسبب سميته، وقد تراجعت في السنوات الأخيرة وتيرة اكتشاف صادات جديدة حيث اكتشف الكثير سابقاً وايضاً بسبب التكلفة العالية للأبحاث وضعف التسويق في الدول الغنية المتقدمة حيث تستقر أكثر الشركات المنتجة للدواء في العالم بسبب التحسن الكبير في اجراءات الصحة العامة ماخفض معدل حدوث وانتشار الأمراض المعدية وضعف القدرة الشرائية للدول النامية المستهلك الأكبر للمضادات الحيوية, وبقي الخيار الأمثل الآن هو العمل على ترشيد استهلاك المضادات المتوفرة حاليا بالشكل الأمثل .

أدى التوسع في اكتشاف المضادات الحيوية وانتاجها الصناعي الكبير واستخدامها ليس فقط في علاج أمراض الإنسان لكن أيضاً في الطب البيطري واستخدامها في مجال الانتاج الحيواني ( كإضافة للعلف تحرض زيادة الوزن عند الحيوان ) وايضاً في الزراعة إلى طرح كبير لهذه المركبات في البيئة وتعرض واسع للجراثيم لها مما أدى لتحريض انتشار واسع للمقاومة تجاه المضادات الحيوية عند طيف واسع من الكائنات الدقيقة وذلك بعدة آليات :

• تعرض الجراثيم للمضادات الحيوية يؤدي لاصطفاء الذراري المقاومة التي تمتلك آليات المقاومة للصادات الحيوية وبقائها حية وموت الذراري الحساسة للمضادات .

• تعرض الذراري المقاومة للمضادات يؤدي لانتاجها لآليات المقاومة وانتقالها الى الذراري الحساسة للمضاد بآليات متعددة ويتم من الخلايا الحية والميتة .

• تتكاثر الجراثيم بشكل سريع بانقسام خلاياها والبعض يكمل دورة الانقسام خلال 20 دقيقة فقط وتتعرض خلال انقسامها لطفرات في مادتها الوراثية ويكون البعض منها مفيدا لمقاومة المضاد الحيوي ووجود المضاد الحيوي في بيئتها يؤدي لاصطفاء الذراري المقاومة وتكاثرها وسيادتها.

هناك الكثير من الدراسات والتقارير في الفترة الأخيرة تنشر احصائيات عن ازدياد معدل المقاومة عند العديد من الجراثيم للكثير من المضادات وعن وجود ذراري جرثومية مقاومة لكل المضادات الحيوية المعروفة ووفاة المرضى المصابين بها دون التمكن من علاجهم ولاسيما في البلدان التي لاتطبق نظاما صحيا علميا يحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية من قبل المرضى وحرية شرائها والحصول عليها دون وصفة طبية واستشارة طبية ملائمة .

يتشكل جسم الانسان من مليارات الخلايا الحية المنتظمة وفق هندسة بديعة ترافقه أعداد من الخلايا الجرثومية تزيد بعشرة أضعاف عن عدد خلايا جسم الانسان ذاته تشمل عدة مئات من الأنواع الجرثومية المختلفة تتعايش على الأسطح الخارجية للجسم وعلى أغشيته المخاطية للجهاز التفسي والهضمي والبولي وهي في الواقع غير ممرضة وغير متطفلة بل تؤدي أدوارا فيزيولوجية هامة ولايستطيع الانسان أن يحيا بكامل صحته من دونها: فهي تساعد على هضم وتمثل وامتصاص العديد من المواد الغذائية وتنشط جهاز المناعة لديه وتساعده في مقاومة غزو الجراثيم الممرضة .

بشكل عام لاتزيد نسبة الجراثيم التي تسبب أمراضا للانسان من الجراثيم المتواجدة في الطبيعة عن 1% وتناول المضادات الحيوية يؤثر في الواقع على كلا من الجراثيم المفيدة والضارة معا. وهنا من الضروري موازنة الضرر والمنفعة فاذا كان خطر الجراثيم الضارة شديدا واكثر من خطر تأذي زمرة الانسان الجرثومية الطبيعية يكون هنا تناول المضاد الحيوي ضروري لعلاج المرض الذي تسببت به ضمن الفترة اللازمة للعلاج .

يوجد عوامل ممرضة للانسان لا تتأثر بالمضادات الحيوية مثل الفيروسات والفطور ومسببات الأمراض الطفيلية وتعالج بأدوية كيميائية خاصة بها. تسبب الفيروسات الكثير من الأمراض المعدية ومن أكثرها انتشاراً وتتشارك بالكثير من الأعراض مع الأمراض التي تسببها الجراثيم من ارتفاع الحرارة والأعراض التنفسية والهضمية لكن علاجها مختلف تماما, يوجد ادوية لمعالجة البعض منها والبعض الآخر يعالج بدعم الجسم لمقاومة الفيروس والتخفيف من الأعراض وللبعض منها لقاحات تقي من الاصابة بالمرض وليس للمضاد الحيوي هنا أي دور سوى التسبب في أذية الزمرة الجرثومية الطبيعية .

تتعايش بعض الفطور المشكلة للخمائر أيضا ضمن الزمرة الطبيعية للانسان ومنها ضمن جهازه الهضمي ضمن توازن عددي محدد مع الأنواع الجرثومية الأخرى, يؤدي تناول المضادات ولاسيما لفترات طويلة إلى ثبيط الجراثيم المتأثرة بالمضادات الحيوية ما يفسح المجال لخلايا الخمائر الفطرية بالتكاثر وزيادة أعدادها واشغالها لمساحة واسعة من الطريق الهضمي قد تصل من الفم حتى آخر الأمعاء وتؤدي لتظاهرات مرضية أخرى قد تحتاج لعلاج خاص بها .

ونحن في مستشفى الحمادي نريد من مرضانا أن يكونوا أذكياء في تعاملهم مع المضادات الحيوية ونود أن نذكرهم بالحقائق والنصائح التالية:

1- ليس كل حالات ارتفاع الحرارة تعالج بالمضادات الحيوية فمعظم الانتانات التنفسية فيروسية والفيروسات لا تتأئر بالمضادات الحيوية .

2- المضادات الحيوية ليست أدوية خالية من التاثيرات الجانبية : فعند استخدامها بالاستطباب غير الصحيح وبالجرعة والوقت غيرالمناسبين تكون مؤذية وضارة وتتميز هذه الأدوية بأن ضررها قد يمتد للآخرين وقد يصبح دائما بتحريضها على اصطفاء ذراري مقاومة قد تنقل العدوى للعديد من المرضى مستقبلا .

3- لاتتسرع باستخدام المضاد الحيوي لوحدك من دون استشارة الطبيب ولاتتسرع بالطلب من الطبيب أن يصف لك المضاد الحيوي ودع الطبيب يفكرعنك مليا قبل أن يصف المضاد الحيوي .

4- دائما استشر طبيبك وليس معارفك أو خبراتك السابقة فقد تكون أحيانا في غير مكانها وتسبب الضرر .

5- لاتستخدم أدوية محفوظة عندك أو من معارفك ولاسيما بقايا الوصفات السابقة ولاتخزنها فالدواء مواد كيميائية خطرة عند استخدامها من دون معرفة أو خبرة .

6- استخدم المضاد بالجرعة والمدة الموصوفة لك بدقة فالتسرع بترك المعالجة فور الشعور بالتحسن أو عدم الانضباط بالجرعات والفترات الفاصلة قد تسبب الفشل في العلاج ونكس الحالة وعدم استجابتها لنفس الدواء مستقبلا .

لنحافظ جميعا أطباء ومرضى على هذه الأدوية الثمينة بالاستخدام الحكيم لها .