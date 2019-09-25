مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة يحتفي بالوطن 

بدر الحارثي(صدى):

بمتابعة من وزارة التعليم يعمل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة على التجهيز للاحتفاء باليوم الوطني 89 للأسر المستفيدة في مقر المركز وذلك يوم الخميس المقبل 27 / 1 / 1441هـ ، حيث أعد المركز برنامج متكامل للأطفال ذوي الإعاقة يشمل على فعاليات ترفيهية وفرق شعبية والمسرح ومسابقات وجوائز بالإضافة الى تقديم الهدايا النوعية للزوار، و ستكون الدعوة عامة لحضور الفعالية والمشاركة فيها حيث تبدأ في تمام الساعة الخامسة عصراً وتستمر حتى الساعة الحادي عشر مساءً.



وقد أوضح المدير العام لمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة الأستاذ/فهد بن إبراهيم الصانع بأن المركز رغم الخدمات التي يُقدمها للمستفيدين إلا أنه حريص على المشاركة في جميع المناسبات الوطنية وأهمها اليوم الوطني وكذلك تفعيل جانب الفعاليات التعليمية والترفيهية للمستفيدين وأسرهم ويأتي ذلك من اهتمامات وزارة التعليم لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً، فهي جزء مهم من خدمات المركز التي يقدمها لجميع أبناء الوطن من ذوي الإعاقة ، كما ذكر بأن المركز يقدم خدماته ضمن نطاق مدينة الرياض وبإشراف طاقم عمل متخصص يعمل في إدارة التشخيص وتعديل السلوك، والعيادة الاولية التي تشمل خدمات التمريض، ودراسة الحالة، وعدة تخصصات، كما يقدم المركز خدمات فحص السمع والبصر، والقسم النفسي وتعديل السلوك، بالإضافة للإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، وخدمات العلاج بممارسة الفنون، وقسم التأهيل، وقسم العلاج الطبيعي والوظيفي، وقسم النطق والتخاطب، وقسم التربية الخاصة، والتغذية العلاجية، والتثقيف الصحي، مشيراً في حديثة بأن المركز مستعد لاستقبال الحالات الخاصة بالتربية الخاصة والذين تتراوح أعمارهم من سن الولادة وحتى سن ١٣ عام ماعدا اعاقتي السمع والبصر وتقديم جميع الخدمات مجاناً لأبناء وبنات الوطن.



واختتم سعادة مدير عام المركز الأستاذ/فهد الصانع تصريحه سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها في ظل رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على وطننا العزيز وهو متمتعاً بالعزة والتمكين.