سالم الأحمدي يستهجن نية لجنة الانضباط معاقبة الأهلي قبل مواجهة النصر

نواف السالم(صدى):

‏كشف متحدث النادي الأهلي السابق، سالم الأحمدي، أمس الثلاثاء، عن استغرابه من تلميحات لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بإصدار قرار معاقبة الأهلي، وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام النصر.

وقال ” الأحمدي ” ، في تصريحاته: ” وصل اليوم خطاب استفسار من لجنة الانضباط إلى النادي الأهلي حول تأخر تسليم قائمة الفريق لمدة ( ٧ ) دقائق فقط في مباراة الفتح الماضية “.

وأضاف: ” على أن يكون رد النادي للجنة الانضباط قبل الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم غداً الأربعاء.. السؤال الذي يطرح نفسه: أين بقية الحالات الانضباطية “.

‏وتابع: ” ستعقد لجنة الانضباط اجتماعها عقب انتهاء المهلة المحددة حسب ما ورد في خطابها للنادي الأهلي لإصدار قرارها الانضباطي تجاه الأهلي، ونحن بدورنا نسأل هل هناك خطابات وجهت لأندية أخرى أم ستكتفي لجنة الانضباط بإصدار عقوبة ” السبع دقائق ” ” الكارثية جدا “.

‏واستدرك سالم الأحمدي: ” الجولة المقبلة تنطلق يوم الخميس أي تأخير أو تجاوز عن أي قرار انضباطي تجاه أي نادي مهما كان سيدخل لجنة الانضباط والأخلاق نفق مظلم من التأويل والظنون.. في انتظار اختبار قوة اتحاد القدم ولجانه أمام نفوذ وسطوة الأندية، وإلا فإننا موعودون باتحاد بلا قرار “.