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  3. بالفيديو والصور.. سيارة رولز رويس 103EX تنهي إختبارها بعد ثلاث سنوات من المغامرات حول العالم

بالفيديو والصور.. سيارة رولز رويس 103EX تنهي إختبارها بعد ثلاث سنوات من المغامرات حول العالم

بالفيديو والصور.. سيارة رولز رويس 103EX تنهي إختبارها بعد ثلاث سنوات من المغامرات حول العالم
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أخيراً وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الإختبار حول العالم ، عادت سيارة 103EX التي تم الإعلان عنها في 2016 إلى مقر شركة رولز رويس بإنجلترا .

وقامت السيارة الكهربائية الذاتية القيادة بشكل كامل برحلة إختبارية حول العالم بهدف الدراسة ، في مغامرة تابعتها وسائل العلام العالمية .

وتتميز السيارة الخارقة بتقنيات القيادة لذكية والذكاء الإصطناعي ولا يوجد عجلة قيادة في مقصورتها ، بينما يتولى نظام “إليانور/ Eleanor” التفاعل والإستجابة للركاب .


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