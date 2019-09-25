بالفيديو والصور.. سيارة رولز رويس 103EX تنهي إختبارها بعد ثلاث سنوات من المغامرات حول العالم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أخيراً وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الإختبار حول العالم ، عادت سيارة 103EX التي تم الإعلان عنها في 2016 إلى مقر شركة رولز رويس بإنجلترا .

وقامت السيارة الكهربائية الذاتية القيادة بشكل كامل برحلة إختبارية حول العالم بهدف الدراسة ، في مغامرة تابعتها وسائل العلام العالمية .

وتتميز السيارة الخارقة بتقنيات القيادة لذكية والذكاء الإصطناعي ولا يوجد عجلة قيادة في مقصورتها ، بينما يتولى نظام “إليانور/ Eleanor” التفاعل والإستجابة للركاب .