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تفوقت على الولايات المتحدة..تقرير يكشف ترتيب المملكة عالميا في سرعة إنترنت الجوال

تفوقت على الولايات المتحدة..تقرير يكشف ترتيب المملكة عالميا في سرعة إنترنت الجوال
الرياض(صدى):

شهدت سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول ارتفاع ملحوظ في الفترة الأخيرة بالمملكة مقارنةً بمختلف دول العالم .

واحتلت المملكة المركز23 عالمياً وفقاً لتقرير حديث عن متوسط سرعات الإنترنت بالهواتف المحمولة على مستوى العالم في شهر أغسطس الماضي .

بينما تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بمتوسط سرعة 111 ميجابت /الثانية ، واستراليا المركز الثاني بـ 66.45 ميجابت / الثانية .

أما الولايات المتحدة فكانت في الترتيب 35 بسرعة 36.2 ميجابيت / الثانية ، وجاءت مصر في المركز 104 بسرعة 7.07 ميجا بت / الثانية ، وجاءت الهند في المركز 131 .

وكانت أدنى سرعة 4.7 ميجابت / الثانية ، من نصيب تيمور الشرقية الواقعة في جنوب شرق آسيا .


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