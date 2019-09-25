حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، ونشاطاً بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، حائل والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.