جمعية الثقافة والفنون بالحدود الشمالية تحتفل باليوم الوطني 89 ” قّمة حتى الهّمة “
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، شهد سعادة وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي حفل وفعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ ٨٩ الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة. وفر وصول سعادته أفتتح المعرض التشكيلي والفوتوغرافي والفعاليات الفنية المصاحبة لحفل الجمعية حيث تجول بالمعرض واطلع على شرح مفصل للأعمال الفنية المشاركة من مشرف لجنة الفن التشكيلي الأستاذ ادريس لافي العنزي وكذلك الأعمال الفوتوغرافية من قبل مشرف لجنة التصوير الضوئي الاستاذ/مفرح السويلمي .
بعد ذلك أنتقل إلى مقر الحفل الذي بدئ بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير الجمعية خلف بن حمود القاران كلمة رحب فيها بالحضور ،مثمناً رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لهذا الحفل الذي يأتي في إطار الرعاية الكريمة التي تحظى بها المنطقة، منوهاً في إنجازات الوطن في كافة الاصعدة . بعد ذلك توالت فقرات الحفل بمشاركة الشعراء وفرق الأطفال وأوبريت من تقديم طلاب ثانوية ابن باز بعرعر وبعض فقرات الموروث الشعبي وعرض مسرحي للأطفال كما شاركت فرقة الجمعية للعرضة السعودية بالعرضة والسامري . وفي ختام الحفل سلم مدير الجمعية درعاً تذكارياً لوكيل الإمارة بهذه المناسبة . وذكر الأستاذ ادريس لافي العنزي مشرف لجنة الفن التشكيلي أن المعرض احتوى علي ٣٨ عملاً تشكيلياً لـ ٣٠ فنان وفنانة تنوعت اعمالهم عبرت عن الوطن وكذلل شملت على عروض مباشرة لفن الريزون والخط العربي والمكياج السنمائي والنحت كما تم عرض علم المملكة بطول ٦امتار منسوج من الصوف والسدو ،كما بلغت عدد الأعمال الفوتوغرافية ٣١ عملا لـ ١٦ مصوراً.
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