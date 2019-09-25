جمعية الثقافة والفنون بالحدود الشمالية تحتفل باليوم الوطني 89 ” قّمة حتى الهّمة “

رافع فريح(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، شهد سعادة وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي حفل وفعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ ٨٩ الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة. وفر وصول سعادته أفتتح المعرض التشكيلي والفوتوغرافي والفعاليات الفنية المصاحبة لحفل الجمعية حيث تجول بالمعرض واطلع على شرح مفصل للأعمال الفنية المشاركة من مشرف لجنة الفن التشكيلي الأستاذ ادريس لافي العنزي وكذلك الأعمال الفوتوغرافية من قبل مشرف لجنة التصوير الضوئي الاستاذ/مفرح السويلمي .

بعد ذلك أنتقل إلى مقر الحفل الذي بدئ بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير الجمعية خلف بن حمود القاران كلمة رحب فيها بالحضور ،مثمناً رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لهذا الحفل الذي يأتي في إطار الرعاية الكريمة التي تحظى بها المنطقة، منوهاً في إنجازات الوطن في كافة الاصعدة . بعد ذلك توالت فقرات الحفل بمشاركة الشعراء وفرق الأطفال وأوبريت من تقديم طلاب ثانوية ابن باز بعرعر وبعض فقرات الموروث الشعبي وعرض مسرحي للأطفال كما شاركت فرقة الجمعية للعرضة السعودية بالعرضة والسامري . وفي ختام الحفل سلم مدير الجمعية درعاً تذكارياً لوكيل الإمارة بهذه المناسبة . وذكر الأستاذ ادريس لافي العنزي مشرف لجنة الفن التشكيلي أن المعرض احتوى علي ٣٨ عملاً تشكيلياً لـ ٣٠ فنان وفنانة تنوعت اعمالهم عبرت عن الوطن وكذلل شملت على عروض مباشرة لفن الريزون والخط العربي والمكياج السنمائي والنحت كما تم عرض علم المملكة بطول ٦امتار منسوج من الصوف والسدو ،كما بلغت عدد الأعمال الفوتوغرافية ٣١ عملا لـ ١٦ مصوراً.