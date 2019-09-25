مستخدمو IOS يحصلون على ميزة جديدة من «تويتر»

وكالات(صدى):

أطلق تطبيق تويتر ميزة جديدة لجميع مستخدمي iOS، والتي ستستهل على المستخدمين تصفح المنصة بكل سهولة ويسر، وهي ” تحديد التغريدات المفضلة “.

ويأتي ذلك عن طريق عمل قائمة تحتوي على أشخاص تتابعهم، أو اشتراكات، حيث يمكن الآن متابعة تغريداتهم مباشرة على ” التايم لاين ” الخاص بالمستخدم بشكل مباشر، كما يمكن تعديل الصفحات التي يريدون أن تظهر على التايم لاين أولا.

ويتم ذلك من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم في قائمة الصفحة الرئيسية تحديد “قوائم”، وأسفل كلمة ” Pinned ” يجب تغيير القوائم الخاصه بالمستخدم.