شخص غامض يوزع الآلاف على الشباب المحتفلين باليوم الوطني للمملكة
شهد كورنيش جدة موقف مثير للدهشة أثناء إحتفال مجموعة من الشباب باليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، على طريقتهم العفوية .
وفوجئ أحد الشباب برجل في العقد الرابع ينزل من سيارته الخاصة ليعطيه مبلغ 17 ألف ريال طلب منه أن يوزعهم بالتساوي مع أصدقائه .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإحتفال الشباب ، وموقف الرجل الذي حياهم على إحتفالهم بتلك الطريقة ، معربين عن إعجابهم ودهشتهم في نفس الوقت .
والجدير بالذكر أن هذا الشخص لم يسعى للتعريف بنفسه أو الشهرة ولايُعلم عنه سوى أنه بالعقد الرابع من العمر .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28966 ] نشر منذ 11 دقيقة
اوكي
ابو حرب[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 8 دقائق
ماتعب فيها