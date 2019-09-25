شخص غامض يوزع الآلاف على الشباب المحتفلين باليوم الوطني للمملكة

نايف السالم(صدى):

شهد كورنيش جدة موقف مثير للدهشة أثناء إحتفال مجموعة من الشباب باليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، على طريقتهم العفوية .

وفوجئ أحد الشباب برجل في العقد الرابع ينزل من سيارته الخاصة ليعطيه مبلغ 17 ألف ريال طلب منه أن يوزعهم بالتساوي مع أصدقائه .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإحتفال الشباب ، وموقف الرجل الذي حياهم على إحتفالهم بتلك الطريقة ، معربين عن إعجابهم ودهشتهم في نفس الوقت .

والجدير بالذكر أن هذا الشخص لم يسعى للتعريف بنفسه أو الشهرة ولايُعلم عنه سوى أنه بالعقد الرابع من العمر .