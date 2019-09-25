مدرب برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ميسي

طلال الغامدي(صدى):

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، معلومات عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فياريال، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وخرج ميسي، قائد النادي الكتالوني، من الملعب بين شوطي المباراة، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء الذي فاز فيه برشلونة بهدفين مقابل هدف، بعد تعرضه للإصابة منتصف الشوط الأول.

وعلق فالفيردي قائلًا: ” لقد عانى من بعض المضايقات في عضلاته، وسنقوم ببعض التحاليل، لكن نعتقد أنها إصابة طفيفة وغير مقلقة “؛ فيما أضاف: ” أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، وأحرزنا هدفين مبكرين، ومع نهاية الشوط الأول مررنا ببعض اللحظات الصعبة، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا “.