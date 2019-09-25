بالصور.. إيرانيون يعرضون أعضاءهم البشرية للبيع بسبب الفقر

طهران(صدى):

انتشرت ظاهرة بيع أعضاء الجسم لدى الإيرانيين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعلها تجارة مؤسسية مُنظَّمة، حيث قام العديد من البائعين بعرض أعضاءهم من خلال لصق قطعة من الورق على الأبواب وجدران المستشفيات، وكتابة معلومات عن أعمارهم وفصيلة الدم.

ويعتبر بيع الكلى الأعلى، حيث أن هذه التجارة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم تعد تقتصر على بيع الكلى، فحسب ولكنها شملت بيع أعضاء مثل الكبد والرئة ونخاع العظام والقرنية، وبلازما الدم.

وتبين أنه لا يوجد سعر ثابت لأعضاء الجسم، حيث اختلفت الأسعار وفقاً لعوامل عدة، منها عمر البائع، وحالة المريض، ومدى قربه من الموت، وسرعة حاجته للشراء، وكذلك فصيلة دم البائع، فتكون الأسعار أعلى بالنسبة لمجموعة الدم O سالب أو B +.

وفي عام 2018 تم بيع الكلى ما بين 50 و100 مليون تومان، (5 – 10 آلاف دولار)، فيما رواحت أسعار الكبد بين 150 – 500 مليون تومان (15 – 50 ألف دولار)، والقرنية بـ 200 مليون تومان (20 ألف دولار)، ونخاع العظم بـ100 مليون تومان (10 آلاف دولار).