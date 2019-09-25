منها محاربة السرطان..فوائد خيالية للزبادي تجعله ضمن وجباتك يوميا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن فوائد خخيالية للزبادي ليس على الأطفال وحدهم وإنما بمختلف المراحل العمرية ، ناصحين بإضافته للقائمة الغذائية يومياً .

وأكدوا أن الزيادي سواء أكان قليل الدسم أو كامل الدسم أو مزود بطعم معين أم لا ، فإنه لا غنى عنه لصحة الجسم ، وذلك على النحو التالي :

1- الوقاية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية .

2- تحسين الهضم والتخلص من الحموضة طبيعياً لإحتوائه على البكتيريا النافعة .

3- يمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة كالبروتين والكالسيوم والمعادن .

4- يحتوي على دهون صحية ، ويساعد على هضم السكر .

5- له فوائد تجميلية على البشرة والشعر .

6- علاج الربو ، حيث تعمل البروبايوتكس الموجودة بالزبادي على تقليل نوباته .

7- زيادة مناعة الجسم وحمايته من الأمراض الخطيرة كالسرطان .

ويمكن إستخدام الزبادي في القائمة الغذائية اليومية بأشكال متعددة أو من خلال تناوله مباشرة .