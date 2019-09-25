منها محاربة السرطان..فوائد خيالية للزبادي تجعله ضمن وجباتك يوميا
كشف خبراء التغذية عن فوائد خخيالية للزبادي ليس على الأطفال وحدهم وإنما بمختلف المراحل العمرية ، ناصحين بإضافته للقائمة الغذائية يومياً .
وأكدوا أن الزيادي سواء أكان قليل الدسم أو كامل الدسم أو مزود بطعم معين أم لا ، فإنه لا غنى عنه لصحة الجسم ، وذلك على النحو التالي :
1- الوقاية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية .
2- تحسين الهضم والتخلص من الحموضة طبيعياً لإحتوائه على البكتيريا النافعة .
3- يمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة كالبروتين والكالسيوم والمعادن .
4- يحتوي على دهون صحية ، ويساعد على هضم السكر .
5- له فوائد تجميلية على البشرة والشعر .
6- علاج الربو ، حيث تعمل البروبايوتكس الموجودة بالزبادي على تقليل نوباته .
7- زيادة مناعة الجسم وحمايته من الأمراض الخطيرة كالسرطان .
ويمكن إستخدام الزبادي في القائمة الغذائية اليومية بأشكال متعددة أو من خلال تناوله مباشرة .
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