هبوط أسعار الذهب بسبب عزل ترامب

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بسبب بيع بعض المستثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، ولكن الذهب يظل مدعوما عند مستوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب في تأجيج المخاوف السياسية.

بدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1529.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر أيلول عند1535.60 دولار أمس الثلاثاء.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1536.60 دولار للأوقية.