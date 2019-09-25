أميرة خالد(صدى):

توجد عدة مشروبات ممنوعة أثناء الحمل، ومنها القرفة التي يمكن أن تسبب الإجهاض، ومياه الصنبور القديم ضارة للحمل.

ومن المعروف أن الإفراط في تناول السكريات يمكن أن يؤثر على الحامل، فيما نصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالابتعاد عن الحليب البلدي غير المبستر، الذي يحتوي على بيكتريا تسبب التسمم الغذائي.

ويجب الابتعاد عن الكافيين في فترة الحمل لضمان سلامة الأم والجنين، وذلك وفقًا للجمعية البرلمانية الآسيوية، كما من الممكن أن تؤثر المشروبات الغازية المحلاة على نمو الجنين.