مينا مسعود: أحلم بتجسيد شخصية عبدالحليم حافظ

القاهرة(صدى):

أكد الممثل الكندي، المصري الأصل، مينا مسعود، أنه يريد تجسيد قصة حياة الفنان عبد الحليم حافظ نظرا لرحلة كفاحه وحياته الغامضة والمهمة.

ولفت مسعود، خلال تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائي: “ليس معروفا إن كان متزوجا أم لا.. هل تزوج سعاد حسني أم لا”، موضحا أنه لم يزر مصر منذ 10 سنوات.

وحول ما يتعلق بتمكنه من الحديث عن اللهجة المصرية، أوضح مسعود:”حرص عائلته على الحديث بالعربية في منزله، مكنه من الحفاظ على لكنته المصرية وفهمه الجيد لمن يتحدثون العربية”.

وحول تجربته في فيلم “علاء الدين”، أبان مسعود: “كنت أريد فرصة، وعندما علمت بأنني حصلت على الدور كنت سعيدا، والعمل كان جيدا”.