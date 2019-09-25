التعبير عن المشاعر يمنع الإصابة بالجلطة الدماغية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن التعبير عن شعورك قد لا يكون مفيدًا لرفاهيتك العقلية؛ بل ربما يمنع الإصابة بالسكتات الدماغية.

وأشارت دراسة إلي وجود صِلة بين تثبيط التعبير عن النفس وزيادة تراكم اللويحات في الشرايين السباتية؛ مما يؤدي إلى حدوث جلطة أو مشكلات أخرى في القلب والأوعية الدموية.

واتضح أن هذه الشرايين تُمِد الدماغ بالدم؛ وبالتالي فإن ضيقها يكون سببًا رئيسيًّا للإصابة بالسكتات الدماغية التي تهدد الحياة.

ومن جهتهم، لفت الباحثون إلى أن الإجهاد لفترات طويلة يرتبط بالالتهابات، والتي يعرف أنها تتسبب في السكتة الدماغية والنوبات القلبية وآلام الصدر.