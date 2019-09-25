لوحة مهملة في مطبخ مسنة تتحول إلى كنز قيمته 6 ملايين يورو
في واقعة مثيرة للدهشة ، تحولت لوحة باهتة قديمة في مطبخ سيدة فرنسية مسنة إلى كنز تبلغ قيمته 6 ملايين يورو لتصبح بين ليلة وضحاها إمرأة ثرية .
وجاءت ضربة الحظ هذه ، بعد معاينة متخصص في الفنانن القدامى بباريس للوحة ، مؤكداً أنها تعود إلى أوائل عصر النهضة بباريس ، وأنها عمل تاريخي هام .
وأضاف أن اللوحة تعود تحديداً للفنان “شيمابوي” الذي إنفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور عام 1280 ، وكان شخصية ثورية وقدم للإنسانية أعمال كثيرة .
ابونايف[ عدد التعليقات: 1514 ] نشر منذ 42 دقيقة
اه يالقهر ياليتني لقيتها كان اتزوج اربع وكل وحده بفله مع خدمها يقولك دلع المرأه تدلعك ههههههه