أمانة الاحساء تغلق وتنذر 88 منشأة نسائية مخالفة للاشتراطات البلدية

الأحساء(صدى):

قامت أمانة محافظة الإحساء، ممثلة بالإدارة النسائية ببلدية الهفوف، بإغلاق وإنذار 88 منشأة خالفت الاشتراطات البلدية، وذلك خلال الربع الأخير للعام 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل، أنه جرى تطبيق الجزاءات بحق المنشأت المخالفة وفق اللوائح والأنظمة، حيث يأتي ذلك ضمن الخطط الرقابية المستمرة للإدارة النسائية في بلدية الهفوف لمحال الأنشطة النسائية ومنها ” المشاغل، البوتيكات، الاستديوهات، المطاعم، المراكز الرياضية “.

وأَضاف أنه تمت مصادرة وإتلاف 781 عينة، لمستحضرات التجميل وعينات أخرى لمواد غذائية، حيث كانت أبرز المخالفات المرصودة هي: عدم التقيد بالاشتراطات المهنية للعاملات في النشاط النسائي، ووجود أنشطة غير مطابقة لتراخيص المنشأة، وتدني مستوى النظافة، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ووجود أجهزة ومواد تحمل ادعاءات طبية، وسوء تخزين للمواد الغذائية وغيرها من عينات أخرى.