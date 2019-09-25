فريق طبي ينهي معاناة أربعينية من ورم ويعيد الحركة لأطرافها في بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة، من إعادة الحركة لمريضة في العقد الرابع من عمرها كانت تعاني صداعاً متكرراً واضطرابات عصبية وضعفاً حركياً بالشق الأيمن للجسم وتغيرات في درجة الوعي.

وكانت الحالة قد وصلت إلى المستشفى مرحلة متقدمة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة والصور الإشعاعية للدماغ تبيّن وجود ورم سحائي دماغي كبير أيسر ضاغط على الأنسجة العصبية والدموية والدماغية ويتطلب تدخلاً جراحياً.

وعلى الفور جرى نقلها إلى غرفة العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص في وحدة جراحة المخ والأعصاب، ونجح الفريق الطبي في عمل جراحي متميز عن طريق مدخل خاص بفتحة للجمجمة مدروسة بدقة وأجهزة محددة لمثل هذه العمليات عبر استعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ والأعصاب، وتم استئصال الورم بشكل كامل دون مضاعفات.

وعقب العملية تمّ تحويلها إلى الأقسام الداخلية لمتابعة حالتها، حيث لوحظ بشكل تدريجي تحريك أطرافها وقدرتها على التجاوب مع برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذين أكدوا عودة الأطراف للحركة، بشكل كامل.