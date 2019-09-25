الخطوط السعودية للشحن تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في جدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن عن توافر 15 وظيفة شاغرة بمسمى حارس مبنى للعمل في محافظة جدة لحملة الثانوية العامة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال والنساء) مع ضرورة إحضار الشهادة الثانوية أو ما يعاخدلها كحد أدنى ولا يشترط توفر الخبرة.

وأشارت إلى مهام عمله وهي الإشراف على أعمال التنظيف والصيانة وتنسيقها وتنفيذها، للحفاظ على الأماكن المشتركة بالمبنى مرتبة ونظيفة، والرد على الاستفسارات ومساعدة المستأجرين والزائرين.

ولفتت إلي مهامه الوظيفية وهي تنسيق أنشطة الصيانة والتصليح في مرافق المبنى، مثل مكيفات الهواء والغلايات وإجراء أعمال الصيانة الأساسية، والإشراف على أعمال التنظيف الأساسية وتنفيذها في مرافق المباني.

مساعدة النزلاء : استقبال النزلاء وتقديم المعلومات لهم ومرافقتهم إلى أماكن الاستقبال المخصصة. الحفاظ على الأمن : حراسة المبنى وتفقد المداخل والمخارج للحفاظ على الأمن. مساعدة المستأجرين : مساعدة المستأجرين في الخدمات الأساسية، مثل تلقي البريد والطرود.