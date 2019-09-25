رجال ألمع تحتفي باليوم الوطني الـ89 بعدد من العروض والمسابقات

محمد السعران(صدى):

أقيم يوم أمس الثلاثاء 25 محرم 1441 هـ بمحافظة رجال ألمع فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة على مسرح بلدية رجال ألمع بالقرية التراثية ، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المحافظة وعدد من المواطنين ، وبمشاركة مجموعة مرح عسير الترفيهية .

وقد كانت بداية الحفل بعزف السلام الوطني للمملكة ثم أعقبه بداية الفعاليات بخير بداية وأفضل اسفتاح وهي تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم ، أعقبها بعض الكلمات الخاصة بهذه المناسبة والتي رُفع منها التهنئة للقيادة الرشيدة والتأكيد على اعتزاز الجميع بهذه المناسبة ومدى سعادتهم بها حيث نثرت البهجة والسرور على محيا الجميع .

بعد ذلك تم تقديم العديد من العروض الوطنية التي تبث روح الانتماء وتغرس في الجميع حب الوطن وقيادته الرشيدة والدفاع عنه بكل ما أوتي الإنسان من قوة والتي شارك فيها العديد من المواطنين ، إضافة لتقديم العروض الشعبية من العروض الفلكلورية التي تميز منطقة عسير ، وكذلك تقديم أوبريت وطني عُرض من خلاله بعض المشاهد الوطنية ، أعقبها عدد من المشاركات الترفيهية والمسابقات والشخصيات الكرتونية التي أضفت لوناً من البهجة والسعادة على الحضور ، وفي ختام الحفل تم توزيع العديد من الهدايا والجوائز على الحضور .