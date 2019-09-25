ملاحقة سيدة عربية أساءت لموظفي مطار الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعدت وزارة الداخلية الكويتية، مذكرة قانونية بحق سيدة مصرية وجهت عبارات بذيئة لمطار الكويت وموظفيه تمهيدًا لقيام السفارة الكويتية في القاهرة بملاحقتها في بلادها.

وشرعت السلطات الكويتية في التواصل مع السلطات الإماراتية أيضًا لمعرفة ما إذا كانت الفتاة تقيم في الإمارات تمهيدًا لملاحقتها هناك.

وكانت السيدة المصرية قد وجهت عبارات مسيئة لمطار الكويت من خلال مقطع فيديو، موجهةً اتهامات لموظفيه بعدم قيامهم بواجبهم وسرقتهم لأشياء من حقائب المسافرين من دون علمهم.