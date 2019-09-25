الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل وزير شؤون القدس ويعتقله

وكالات(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.

واقتحمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال والمخابرات منزل الوزير الهدمي فجر اليوم، وصادرت هواتفه واقتادته إلى مركز تحقيق.

وجاء ذلك بالتزامن مع اقتحام منزل محافظ القدس، عدنان غيث في حي سلوان.

وكان الهدمي قد تعرض للاعتقال أواخر يونيو السابق، وتم احتجازه من قبل مخابرات الاحتلال لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وغالباً ما تكرر سلطات الاحتلال اعتقالاتها للمسؤولين الفلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرة أن عملهم في إطار السلطة الفلسطينية، يعد مسًّا بما تسميه سيادتها على القدس المحتلة.