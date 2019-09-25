ضاحي خلفان: «عرب آخر زمن»

أبوظبي(صدى):

استنكر نائب رئيس شرطة أبوظبي السابق ضاحي خلفان تميم، موقف بعض العرب الذين يتهمون التحالف بالتدخل في الشأن العربي، ويبيح التدخل الإيراني.

وقال خلفان: «إيران لا تخفي هيمنتها على العراق و لبنان وسوريا واليمن وغزة، ويتفاخرون بذلك، ولا يوجد في تلك البلدان من يقول لهم اخرسوا».

وتابع: «في حين أن بعضهم يتهم التحالف بالتدخل في الشأن العربي بينما يبيح لإيران ان تدعس عليه، عرب آخر زمن».

وأضاف: «إيران لا تنكر أنها موجودة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة، وأن جميعهم تحت أمر مرشد الثورة الايرانية، جميعهم يقول خطيب الجمعة هم إيران متسائلا: اينهم الذين يدعون العروبة يا ترى في هذه البلدان؟».