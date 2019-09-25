بغرض السرقة..عصابة تستدرج أستاذًا جامعيًا وتصوره عاريًا

أبوظبي(صدى):

خططت عصابة، مكونة من رجل وثلاث نساء، في الإمارات لسرقة أستاذاً جامعياً ومحاضراً ببطاقة مساج عثر عليها فوق سيارته.

وكان المجني عليه قد تواصل مع الرقم المثبت على البطاقة التي وجدها على سيارته، وبحضوره إلى العنوان، وجد باب الشقة مفتوحاً، وفور دخوله أغلقت العصابة الباب خلفه، وأجبرته على خلع ملابسه تحت التهديد، ثم أخذ أحدهم هاتفه النقال وبطاقته البنكية، وسحبوا النقود من رصيده.

وأوضح المجني عليه أنه توسل إليهم لتركه بعد أخذ النقود، لكنهم أخبروه بأنهم سيقطعون أذنه أولاً، وقاموا بإذلاله قبل أن تغادر النساء ويتركنه مع الرجل الذي أخبره بأنه احتفظ بصوره وفيديو له وسيفضحه إذا لم يتواصل معه بعد ثلاثة أيام ويمنحه مزيداً من الأموال.