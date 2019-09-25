تفاصيل احتجاز المواطن الذروي في سجون الحوثي

عادل الحربي(صدى):

على خلفية تحرير المواطن ناصر الذروي، من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية، بعد 4 سنوات من احتجازه، أوضح أقاربه تفاصيل ما حدث.

ولفت أقارب الذروي إلى أنه ذهب إلى اليمن للعلاج من مرض السكري، وتم اعتقاله من قبل المليشيا بعد انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية.

وأوضحوا أنه كان يعمل سابقا في القطاع العسكري، لكنه تقاعد عن العمل، معربين عن بالغ سعادتهم بعد معرفتهم بأنه ما زال حيا.

وكانت المليشيا قد منعته من التواصل مع عائلته منذ عام، ما جعلهم يظنون احتمالية وفاته بسبب التعذيب داخل سجن الحوثي.

اقرأ أيضًا: