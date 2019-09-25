«حملة مطاردة نتنة»..أول تعليق من ترامب بشأن البدء بقرار عزله

واشنطن(صدى):

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإجراءات التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب الثلاثاء لعزله من منصبه، معتبراً إياها حملة مطاردة «نتنة».

وقال ترامب: «يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديموقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء، حملة مطاردة نتنة. أمر سيئ جداً لبلدنا».

ويشهد البيت أزمة كبيرة بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني، تحدث فيها عن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو منافسه المُحتمل في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وأثارت تلك المكالمة جدلاً كبيرًا في الكونجرس، ودفعت العديد من الديمقراطيين إلى دعم عملية إقالته.

اقرأ أيضًا: