تفاصيل جديدة عن الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته

علي القحطاني(صدى):

تكشفت تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة طفل وعمته إثر صعق كهربائي بحديقة الملك عبدالله بالرياض.

وأفادت شاهدة عيان أنها تفاجأت بصراخ امرأة داخل الحديقة، وركضت سريعًا باتجاه الصوت، لتشاهد عمة الطفل تسحبه من داخل النافورة، لتصاب أيضًا بالصعق الكهربائي وتسقط مكانه.

وأشارت إلى أن شابين حاولا إنقاذ الطفل وعمته، لكن أحدهما شعر بالخطر وابتعد فيما واصل آخر مساعدتها بعد أن قام بسحبها من عباءتها وسط ذهول المتواجدين.

يذكر أن الطفل كان يلهو ويجلب كرته من داخل النافورة الصغيرة، ليتعرض للصعق الكهربائي، وحين محاولة عمته إنقاذه لحقت به مباشرة.

وما زالت الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات.

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