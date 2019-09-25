رئيسة مجلس النواب الأمريكي: أفعال ترامب كشفت خيانته..لا أحد فوق القانون

واشنطن(صدى):

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بدء تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي إن: «أفعال الرئيس خالفت الدستور بشدّة، لقد كشفت خيانته للقسَم، خيانته لأمننا القومي، وخيانته لنزاهة انتخاباتنا».

وأضافت: «سيشرع مجلس النواب في إجراءات محاكمته، الرئيس لا بد أن يُحاسب، لا أحد فوق القانون».

يذكر أن فريق الحملة الإنتخابية لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أنّ المرشّح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الإنتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونجرس، ولا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.

وهناك أزمة داخل البيت الأبيض بعد تسريب محادثة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني، كان ترامب يضغط فيها على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، منافسه في الانتخابات المقبلة، سعيًا لو قوع الضرر عليه، مقابل مساعدات أمريكية لأوكرانيا.

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