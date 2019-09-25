سفير المملكة لدى جمهورية اذربيجان يقيم حفل بمناسبة اليوم الوطني89

سعيد العجل(صدى):

أقام سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية اذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون للملكة العربية السعودية في قاعة الفورسيزون للاحتفالات في باكو وحضره ضيف الشرف معالي وزير المالية / سامر شريفوف ممثلا رئيس الجمهورية حيدر علييف ،والسفراء المعتمدين وعدد من كبار المسؤولين و الشخصيات السياسية ورجال الاعمال والاعلاميين في جمهورية أذربيجان .

وبهذه المناسبة رفع سعادة السفير اسمى ايات التهاني والتبريكات بأسمه و بأسم منسوبي السفارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهما الله والشعب السعودي الكريم ولجنودنا البواسل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة كما اكد سعادته في كلمة القاءها اثناء الحفل ‘ ان المملكه تحتفي بيومها الوطني في هذا العام تحت شعار ” همة حتى القمة ” الذي يجسد الوحدة الوطنية بمشاركة قيادة قوية ، وليرى العالم إنجازات الشعب السعودي في شتى المجالات . ‏أكد سعادته على دور المملكة الفاعل والمؤثر إقليمياً ودولياً،حيث أن المملكة من أكبر الدول المانحة وشريكاً رئيسياً في التنمية الدولية، والقلب النابض للعالم الإسلامي وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما اكد عن عمق العلاقات السياسية بين المملكة وجمهورية اذربيجان والتى تربطهما روابط تاريخية ودينية ، وأن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للمرحلة المهمة التي تشهد تطور العلاقات بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس إلهام عليف، تضمن الحفل مشاركة جهات سعودية شركة ارامكو ، اكواباوار ،سيما نور ،المشعل لسياحة وطيران ناس .

وتخلل الحفل العديد من الفعاليات التي عكست ثقافة وإرث المملكة الحضاري. واستمتع الحضور بمشاهدة العرضة السعودية بمشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن.