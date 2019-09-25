خطاب ترامب يدفع وزير تجارته إلى النوم العميق مجددًا (فيديو)

واشنطن(صدى):

في مشهد متكرر، لقطت عدسات المصورين وزير تجارة أمريكا فيلبور روس وهو يغط في النوم خلال خطاب ترامب في الأمم المتحدة.

وكانت العدسات لقطت نفس اللقطة لوزير التجارة حين نام في خطاب مماثل عام 2017؛ أثناء كلمة ترامب خلال القمة الأمريكية السعودية في الرياض.

وتتداول وسائل إعلام أمريكية منذ مدة أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم إقالة الوزير المسنّ، وتعيين رئيسة دائرة الشركات الصغيرة ليندا ماكماهون، خلفًا له.