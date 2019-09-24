نقل لاعب مصاب إلى المستشفى في صندوق سيارة أجرة ! (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

شهدت الملاعب في بوليفيا واقعة طريفة وغريبة من نوعها؛ للحظة نقل لاعب مصاب بإصابة بالغة إلى المستشفى في صندوق سيارة أجرة.

ويبدو أن اللاعب المصاب ماريو كويلار، مدافع فريق أورينت بتروليرو،لم يجد سبيل لمغادرة الملعب عقب إصابته أثناء مباراة فريقه ضد جويبيرا في كأس بوليفيا إلا من خلال صندوق سيارة أجرة ؛ نظرًا لعدم وجودة سيارة إسعاف في الملعب.

وتعرض كويلار لإصابة خطيرة خلال المباراة وخرج من الملعب على محفة وكان بحاجة لنقله مباشرة للمستشفى.

واضطر الجهاز الطبي للفريق لنقله للمستشفى عبر وضعه في صندوق سيارة أجرة ممددًا على ظهره.

وقال جوس سالفاتييرا، طبيب الفريق، اليوم الثلاثاء، إن كويلار سيغيب عن الملاعب نحو 6 شهور، وسيخضع في أول 3 شهور لراحة تامة بعد جراحة عاجلة لعلاج في أربطة كاحله الأيمن.