اتخاذ أولى إجراءات عزل ترامب

وكالات(صدى):

قالت وسائل الإعلام الإمريكية إن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ستعلن الثلاثاء، فتح تحقيق سيشكل المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

ومن المرتقب أن تُدلي نانسي بيلوسي بتصريح في الساعة (21:00 تغ).

وأضافت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز وشبكة ” أن بي سي “ نقلا عن مصادر مقرّبة، أن المسؤولة الديمقراطية ستطلق هذا الإجراء استنادًا إلى ما ورد في المحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وكان فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أعلن اليوم، أن المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، لا سيما بشأن قضية أوكرانيا.

وقال فريق الحملة لوكالة ” فرانس برس “ إن بايدن سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتصلة بالحصول على معلومات بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونغرس لن يجد بدًا من إطلاق إجراءات عزل ترامب.

وأضاف أن بايدن سيقول خلال خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير، في الساعة 14:30 (18:30 ت غ) إن ” التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترامب تتخطى كل تجاوزاته السابقة “.