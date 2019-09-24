  • الثلاثاء 24

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. كابتن طائرة يوثق لحظة سقوطه وسط الصحراء مع زميله

كابتن طائرة يوثق لحظة سقوطه وسط الصحراء مع زميله




تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *