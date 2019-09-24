روي فيتوريا قد يُشرك الشهري أساسيًا كبديل لجوليانو

ماجد محمد(صدى):

تشير التوقعات، إلى أن مدرب نادي النصر روي فيتوريا، سيستعين باللاعب يحيى الشهري كبديل للبرازيلي جوليانو.

وتأتي هذه التوقعات، بعد تأكد غياب جوليانو إثر تعرضه للإصابة، مع عدم جاهزية أحمد موسى.

ويلتقي النصر الأهلي في جدة، يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد أداء النصر تراجعًا خلال الجولات الماضية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من الحزم، في الجولة السابقة، جعلته يتراجع إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وكذلك تعادل أمام الشباب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضًا، وبفارق الأهداف عن النصر حامل اللقب.