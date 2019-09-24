أخبرها بأسرار الدولة في لحظات حميمية.. مارلين مونرو تفضح جون كيندي

واشنطن(صدى):

مازالت علاقة مارلين مونرو والرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي من العلاقات الشائكة التي تٌثير حيرة العديد إضافة لفضولهم لمعرفة خباياها.

وكشفت الحلقة الجديدة من المسلسل المسموع ” مقتل مارلين مونرو ” ، عن أسرار جديدة حول العشيقين جون وروبرت كيندي، اللذين ارتبطت بهما مارلين في علاقاتٍ سرية.

وأشارت الحلقة إلى معرفة مونرو بأسرارٍ مخابراتية على قدرٍ عالٍ من السرية، عرفتها من الأخوين جون وروبرت كينيدي، أثناء قضائها اللحظات الحميمية معهما.

وروت الحلقة إن مارلين هددت الأخوين بفضح أمرهما حول الأسرار الاستخباراتية التي تعلمها.

وقررت مونرو فتح النار وكشف المستور، والاعتراف بأنَّ الرئيس كيندي وشقيقه روبرت كانا يتحدثان معها عن أسرار دقيقة، تخصُّ أمن الدولة وهو ما يعد خطأ فادحًا وقرارًا متهورًا في نظر الشقيقين بالطبع.

وقال المؤرخ بيل بيرنز، قالت مونرو: لم يتوارَ كيندي عن إفشاء أسرار الدولة لي، وكان يهمس بها في لحظاتنا الحميمية، ويبدو أنها كانت واثقة جدًا من هذه المسألة، إذ هددت بوبي كيندي وأكدت أنها كانت على علمٍ بتخطيط المخابرات الأمريكية، لاغتيال الرئيس الكوبي الأسبق فيديل كاسترو.

وتابع :أوقعت مونرو نفسها في مأزقٍ كبير، فقد ظنّت أنّها ستواجه بمفردها أقوى رجلين في أمريكا، وأنها تستطيع الوقوف بوجه الطغيان والنفوذ، ولا تعلم بأنها بهذا التصرف، حولت العاشقين المغرمين بها إلى عدوين متربصين لقتلها.

وعلى جانب أخر تحدثت الحلقة عن اعتراف مونرو بأن لديها مذكراتٍِ سرية، تسرد فيها علاقاتها السرية مع المشاهير، وتفاصيل اللقاءات الحميمية معهم، على رأسهم الرئيس كيندي.