تمكين للتقنيات واحتفالات مميزة باليوم الوطني89

رشيدة المطيري(صدى):

احتفل منسوبي ” تمكين للتقنيات ” بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة بمشاركة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد الشيبي الذي رفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي العظيم بهذه المناسبه الكريمة،

وقال في لقاءه مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين عن الاعتزاز بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة منذ التأسيس، والدعم الحكومي الكبير؛ الأمر الذي مكّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث سعيًا إلى مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها هذا المجال بشكل دائم ومستمر؛ نظرًا للأهمية التي يتمتع بها القطاع وإلى دوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية والتطوير.

وتم خلال اللقاء شرح نماذج من اعمال الشركة وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ومنها الحلول ذاتية الاستدامة المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر لتعزيز الاستدامة المالية لها، مع استعراض بعض الأمثلة التي قامت تمكين للتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها مثل (أجير) و(مساند) وبعض الخدمات في منصة (صحة) عبر التعاون مع العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه وصندوق الموارد البشريه ” هدف ” وشركة تكامل القابضه ووزارة الصحة وغيرهم من الشركاء.

ويأتي تركيز الشركة على تطوير الحلول التقنية المبنية على المنتجات المفتوحة المصدر دعماً لتوجه المملكة في تعزيز المحتوى الوطني ودعم جهود المملكة في توطين تقنية المعلومات، وذلك من خلال تشجيع صناعة برمجية محلية تعتمد على البرامج المفتوحة المصدر، وتوفر على الجهات الحكومية مبالغ مالية كبيرة من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.

يذكر أن شركة تمكين للتقنيات شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تكامل القابضة، إذ تأسست في عام 2013م برؤية طموحة، بأن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي من خلال الالتزام بتقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة إلى القطاع الحكومي، وذلك عن طريق الاعتماد على أفضل المواهب والكفاءات السعودية في مجال تقنية المعلومات لتعزيز المساعي الرقمية للمملكة العربية السعودية مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .