وقعت في الفخ.. اغتصاب فتاة بعد ذهابها لحفل عيد ميلاد في بلد خليجي
شهدت الكويت واقعة اغتصاب فتاة تبلغ 22 عامًا بعد أن وقعت ضحية لعدد من صديقاتها.
وتعرضت الفتاة لاعتداء جنسي خلال حفل عيد ميلاد مختلط دعاها إليه صديقاتها بعد أن أكدو لها أنه حفل محترم.
وأبلغت الفتاة الضحية عن صديقاتها لافتة إلى أنه تم إعطاها حبة مخدرة غيبتها عن الوعي.
اكتشفت الفتاة لاحقا تعرضها للاغتصاب من قبل شخص مجهول .
وتواصل الجهات المعنية البحث عن المغتصب لضبطه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83050 ] نشر منذ 12 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو حرب[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 7 دقائق
تستاهل من ترك داره قل مقداره