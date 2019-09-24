وقعت في الفخ.. اغتصاب فتاة بعد ذهابها لحفل عيد ميلاد في بلد خليجي

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت واقعة اغتصاب فتاة تبلغ 22 عامًا بعد أن وقعت ضحية لعدد من صديقاتها.

وتعرضت الفتاة لاعتداء جنسي خلال حفل عيد ميلاد مختلط دعاها إليه صديقاتها بعد أن أكدو لها أنه حفل محترم.

وأبلغت الفتاة الضحية عن صديقاتها لافتة إلى أنه تم إعطاها حبة مخدرة غيبتها عن الوعي.

اكتشفت الفتاة لاحقا تعرضها للاغتصاب من قبل شخص مجهول .

وتواصل الجهات المعنية البحث عن المغتصب لضبطه .