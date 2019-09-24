نقابة فناني سوريا تثير جدل حول أنباء وفاة دريد لحام

أميرة خالد(صدى):

انتشرت من جديد شائعات وفاة الفنان السوري دريد لحام خلال الساعات الماضية.

وصدمت الأنباء الجمهور في الوقت الذي لم يخرج فيه أحد من قبل أسرة الفنان للرد على تلك الشائعات، إضافة إلى صمت نقابة فناني سوريا.

ولم يخرج أحد ببيان توضيحي حول تلك الشائعات مما جعل الجمهور يستشعر أنها ليست شائعة.

وفي هذا الصدد تواصل نفى الناقد المصري ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط الأمير أباظة مع ” لحام “.

وأكد الأمير أباظة، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفنان السوري ووجده في منزله بالعاصمة السورية دمشق، ولم يصل إليه تداول أنباء وفاته التي روجها بعض ” الخبثاء ” قبل ساعات على حد وصفه.

وقال الناقد المصري عبر ” تويتر “: الفنان الكبير الأستاذ دريد لحام بخير، في اتصال هاتفي منذ لحظات مع الفنان العربي السوري الكبير بمنزله العامر في دمشق الفيحاء تأكدت من كذب الشائعة التي روجها بعض الخبثاء اليوم عن صحته.

وتابع :الأستاذ بخير وكانت ضحكاته معي تطربني وتضحكني كما أسعدتني أفلامه ومسرحياته، الأستاذ كان معنا في بيروت منذ أيام حيث تم تكريمه في المهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون تقديرًا لعطائه الفني الكبير.

واختتم: الحمد لله أن أخبار تلك الشائعة الخبيثة لم تصله بعد، مدّ الله في عمره وأبقاه علما من أعلام ورموز الفن العربي والعالمي أيضًا.