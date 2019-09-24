بعد زواجها من « طليق ياسمين ».. ريهام حجاج توجه رسالة للآباء

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، صورة جديدة، وجهت من خلالها رسالة للآباء الذين يتخلون عن زوجاتهم، وأولادهم مع نزع مسؤولياتهم أيضًا.

وعلقت ” ريهام ” على الصورة، قائلة: ” كل يوم بشوف ستات شايلة شيلة رجالة!!، أرجو من كل راجل رامي مسؤولياته يفتكر إن كلكم راع و كل راع مسؤول عن راعيته، اللي بترميه دا حتة منك وهتتسأل عنها “.

وكانت الفنانة ريهام حجاج، أعلنت عن زواجها، منذ عدة أشهر، وذلك عقب يومين من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، من خلال نشرها صورة على ” إنستجرام ” ، تضمنت أن حلاوة وريهام، تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام.