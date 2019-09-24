بعد مقطع التجمع حول مركبة في جدة .. القبض على قائدها بعدما دهس شخصًا

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية في مكة المكرمة، ألقت القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفات بجدة.

وأوضح مقطع فيديو قائد المركبة وهو يقوم بارتكاب مخالفات في الواجهة البحرية بمحافظة جدة، حيث كان هناك تجمُّعًا لأشخاص عدة حول مركبة، وعند محاولة استيقافها قام قائدها بالهرب.

وأوضح المقطع أن قائد المركبة دهَس شخصًا؛ أُصيب بكسور في قدمه، وذلك عند محاولة هربه.

وأفادت معلومات، بأنه عند ضبطه وبرفقته شخصان، عثر بحوزتهم على قارورة بها عرق مسكر، حيث كانوا بحالة سُكر.