أحد « البدون » يخطف موظفة في مجلس الأمة الكويتي

وكالات(صدى):

كشفت موظفة في مجلس الأمة الكويتي، عن تعرُّضها لعملية خطف أمام بوابة المجلس، من قبل شخص من فئة «البدون».

وتقدمت الموظفة، اليوم الثلاثاء، ببلاغًا للسلطات الأمنية الكويتية تكشف فيه تعرضها للخطف، من قبل شخص من فئة البدون أمام بوابة مجلس الأمة.

وأوضحت أن الخاطف أجبرها على صعود سيارته وتوجه بها إلى منزله، ومن ثم أعادها إلى سيارتها.

وشهدت الكويت، خلال الفترة الماضية العديد من عمليات الخطف كان أخرها في أغسطس الماضي، حين خُطف وافد من قبل ثلاثة أشخاص وتم تعذيبه عدة أيام قبل تمكنه من الفرار.