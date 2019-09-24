ترامب يسخر من المراهقة الباكية بعد صراخها عليه

ترجمة: سمية سليم(صدى):

في أول رد فعل له على خطاب المراهقة غريتا ثينبرج، سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفتاة التي تحدثت بحُرقة عن مشكلة المناخ في العالم.

وظهرت الفتاة السويدية صاحبة الـ16 عامًا، في قمة العمل المناخي للأمم المتحدة، مساء الاثنين، وهي تنتقذ وتهاجم قادة العالم على تقصيرهم في حل مشكلة المناخ.

وقال دونالد ترامب: « يبدو أنها فتاة شابة سعيدة للغاية تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع. لطيف جدا أن نرى ».

وشوهدت الناشطة البالغة، وهي تؤكد أن قادة العالم «سرقوا طفولتها»، فيما صرخت على الرئيس الأمريكي فور وصوله إلى القمة.

وتابعت لقادة العالم: « كيف تجرؤون على ذلك؟ لقد سُرقت أحلامي، طفولتي بكلماتكم الفارغة»، مضيفة:«الناس يعانون، الناس يموتون، أنظمة بيئية بأكملها تنهار، نحن في بداية انقراض جماعي وكل ما يمكن أن تتحدثون عنه هو المال وقصة خرافية للنمو الاقتصادي الذي لا نهاية له. كيف تجرؤون على ذلك؟».

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